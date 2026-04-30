Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day», με αφορμή το απαράδεκτο περιστατικό που βίωσε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια του Alpha σχολίασε με αυστηρό ύφος τη δημιουργία μιας ψεύτικης φωτογραφίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η οποία παρουσίαζε την Κατερίνα Καινούργιου με ένα μωρό, ισχυριζόμενη ψευδώς πως πρόκειται για την κόρη της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στο πλευρό της συναδέλφου της, τονίζοντας πως τέτοιου είδους κατασκευασμένες ειδήσεις ξεπερνούν κάθε όριο ηθικής και δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Διαβάστε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου καταγγέλλει AI εικόνα – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

Όλα όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Έχει δίκιο το Κατερινάκι, που έχει ακούσει και έχει ακούσει και δεν απαντά και δεν την νοιάζει γιατί ξέρει το παιχνίδι της δημοσιότητας. Κάποιος μπορεί να σε κρίνει σοβαρά. Αυτό παιδιά είναι κάτι κατασκευασμένο και είναι κάτι πάρα πολύ χοντρό. Ξεπερνάει τα όρια της δημοσιογραφίας και της φαντασίας», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συμπλήρωσε «Κάποια στιγμή είχε κατασκευαστεί κάποιος δήθεν διάλογός μου με την Αννίτα Πάνια, ότι δήθεν τσακώνομαι στον αέρα του Alpha. Έλεγα: Παιδιά, αρχικά δεν έχει έρθει ποτέ στην εκπομπή. Δεύτερον, θα ερχόταν στην εκπομπή και θα τσακωνόμασταν για τα bitcoin; Υπάρχει όντως κόσμος που τα πιστεύει».

