Θεσσαλονίκη: 18χρονος έτρεχε με 163 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 90

Ταχύτητα 163 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα κατέγραψαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 18χρονου οδηγού.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.