Η αυλαία του Α’ Ημιτελικού του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 έπεσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, σφραγίζοντας τα πρώτα επτά εισιτήρια για τον μεγάλο Εθνικό Τελικό που θα αναδείξει την ελληνική εκπροσώπηση.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, σε μια βραδιά γεμάτη αγωνία και ρυθμό, ανακοίνωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα τα ονόματα που κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση κοινού και επιτροπής, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στο πλατό.

Η Rosanna Mailan, η STEFI, η Evangelia, η Marseaux, ο Ακύλας, η Alexandra Sieti και ο Stylianos είναι οι μεγάλοι νικητές της πρώτης φάσης, οι οποίοι πλέον στρέφουν όλη τους την προσοχή στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση της θέσης στο ευρωπαϊκό stage.

Οι δηλώσεις των πρώτων 7 υποψηφίων

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι 7 καλλιτέχνες βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς-Νωρίς», προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το αποτέλεσμα και να περιγράψουν την ένταση της στιγμής.

«Αισθάνομαι πολύ ευγνώμων, αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Γιατί πίστευα ότι ο κόσμος θα φοβόταν γιατί να στείλουμε ένα ισπανόφωνο τραγούδι, αλλά μου δίνει να καταλάβω ότι υπάρχει τεράστια αγάπη στο κοινό και χαίρομαι πολύ», είπε η Rosanna Mailan.

«Αισθάνομαι ενθουσιασμένη, χαίρομαι τόσο πολύ, δεν μπορώ να σας το περιγράψω», δήλωσε από την πλευρά της η η Stefi που τραγουδά το «Europa».

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ευγνώμων, κουρασμένη, όλα μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και απολαμβάνω αυτή τη στιγμή», τόνισε η Evangelia.

Η Marseaux, που εντυπωσίασε στη σκηνή με το τραγούδι «Χάνομαι», δήλωσε πως νιώθει πάρα πολύ ωραία, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το κοινό που την τίμησε με την ψήφο του και ανανεώνοντας το ραντεβού για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που ευγνώμων που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος, αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι σαν να έχει βγει από κάποιο όνειρο, σαν να είναι ψέμα. Έχω δεχθεί τόση αγάπη και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν και τα γενέθλιά μου σήμερα, όποτε, διπλή χαρά», δήλωσε ο Akylas.

«Αισθάνομαι υπέροχα, το ήθελα πολύ, φοβούμουν λίγο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, καρδιοχτυπούσα και τελικά έγινε», ανέφερε από την πλευρά της η Alexandra Sieti που ερμηνεύει το «The Other Side».

«Είμαι υπερευτυχισμένος, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νομίζω, αύριο θα το καταλάβω. Δεν το περίμενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη, όλα τα μηνύματα θα κάτσω να τα δω όλα αύριο και θα απαντήσω σε ένα ένα», είπε ο Stylianos.

Oι δηλώσεις των υποψηφίων: