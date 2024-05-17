Σαν Ψέμα – Παρασκευή (17/5):  Η Ζωή συναντά χωρίς να το ξέρει τη μητέρα της

Σήμερα το απόγευμα στις 17:45, έρχεται ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς «Σαν Ψέμα», γεμάτο αποκαλύψεις και ανατροπές. Οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς αναμένεται να είναι πολλές!

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Ο Πέτρος, ανακαλύπτει τις οικονομικές ατασθαλίες στην εταιρία και αισθάνεται βαθιά προδομένος.

H Ζωή, επισκέπτεται το εγκαταλελειμμένο μαγαζί της μητέρας της, ενώ βρίσκεται και εκείνη εκεί και την ακούει να μονολογεί. Η Ζωή όμως δεν την αντιλαμβάνεται. Η Ζωή και ο Πέτρος έρχονται ξανά κοντά μετά τις εντάσεις των τελευταίων ημερών.

Εν τω μεταξύ, η Αλεξάνδρα φαίνεται να μην είναι αυτό που δείχνει στον Τζώρτζη και του κρύβει ποια είναι στην πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή η Ζωή, ακούει τον Πέτρο να απορρίπτει το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι παραπάνω μεταξύ τους, ενώ εκείνος βρίσκει ένα χαρτάκι με μια ευχή. Τη διαβάζει και μένει έκπληκτος.

