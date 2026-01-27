Ριφιφί: Αυτό το μη συνδρομητικό κανάλι θα μεταδώσει την επιτυχημένη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Μετά την εντυπωσιακή της πορεία στη συνδρομητική πλατφόρμα της Cosmote TV, η σειρά «Ριφιφί» ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα στην ελεύθερη τηλεόραση. Η παραγωγή που φέρει την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια και καθήλωσε το κοινό, βρήκε τη νέα της τηλεοπτική στέγη και αναμένεται να δώσει την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να παρακολουθήσει μια από τις πιο ποιοτικές δουλειές της πρόσφατης εγχώριας μυθοπλασίας.

Το κανάλι που θα μεταδώσει την σειρά

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο ALPHA είναι το κανάλι που εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής της σειράς, η οποία αποτελείται από 6 επεισόδια.

Το «Ριφιφί» δεν αποτελεί μια απλή αναπαράσταση της θρυλικής ληστείας στην οδό Καλλιρρόης το 1992. Με το εντυπωσιακό 9,1/10 στο IMDb, η σειρά καταφέρνει να εμβαθύνει στην ελληνική κοινωνία της εποχής, συνδέοντας αριστοτεχνικά το αστυνομικό θρίλερ με την ανθρώπινη τραγωδία.

Κομβικό σημείο της πλοκής, που προκάλεσε έντονο συναισθηματικό φορτίο και προβληματισμό, ήταν η σύνδεση της ιστορίας με την πραγματική υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη.

Η επιλογή αυτή του Σωτήρη Τσαφούλια μετέτρεψε την σειρά σε μια κοινωνική μελέτη για τη δικαιοσύνη και την απώλεια, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια μιας απλής αστυνομικής σειράς.

Βασικοί πρωταγωνιστές είναι οι εξής:

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (στον ρόλο του Νίκου)

(στον ρόλο του Νίκου) Πάνος Βλάχος (στον ρόλο του Βάκη)

(στον ρόλο του Βάκη) Ευαγγελία Μουμούρη (στον ρόλο της Όλγας)

(στον ρόλο της Όλγας) Βλαδίμηρος Κυριακίδης (στον ρόλο του Αντώνη)

(στον ρόλο του Αντώνη) Χρήστος Χατζηπαναγιώτης (στον ρόλο του Μανώλη)

(στον ρόλο του Μανώλη) Προμηθέας Αλειφερόπουλος (στον ρόλο του Μιχάλη)

(στον ρόλο του Μιχάλη) Άρης Λεμπεσόπουλος

Άννα Μενενάκου (στον ρόλο της Ανθούλας)

Το καστ συμπληρώνουν επίσης οι Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Μαυρόπουλος και Χάρης Τζωρτζάκης.

Δείτε παρακάτω το trailer της σειράς: