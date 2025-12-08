Ράνια Τζίμα – Γιάννης Πρετεντέρης: Άγρια κόντρα στον αέρα του MEGA – «Να σε διορθώσω και σ’ αυτό – Δεν μου διορθώνεις τίποτα»

Έναν έντονο διάλογο είχαν στον αέρα του Κεντρικού Δελτίου του MEGA η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αφορμή την κοινή εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» ο Γιάννης Πρετεντέρης έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μίλησε για τα χρήματα που έδωσε το 2009 στους αγρότες η κυβέρνηση Καραμανλή.

«Άρα Γιάννη σημειώνεις τις ευθύνες μίας ακόμα κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε η Ράνια Τζίμα με τον Γιάννη Πρετεντέρη να της απαντάει σε αυστηρό ύφος «θα μάθεις, δεν πειράζει».

Οι τόνοι ανέβηκαν πιο πολύ όταν ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρθηκε ξανά στη Ράνια Τζίμα λέγοντάς της «να σε διορθώσω και σε αυτό» με τη δημοσιογράφο να απαντάει «δεν μου διορθώνεις και αυτό Γιάννη».