Ράνια Τζίμα για Μ. Καρυστιανού: «Καμία γυναίκα στην Ελλάδα δεν θα συζητήσει για την αυτοδιάθεσή της με μειοψηφίες»

Η Ράνια Τζίμα πήρε θέση σήμερα (20.01) από το δελτίο του MEGA, αναφερόμενη στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε επικοινωνιακά τις πρόσφατες ερωτήσεις που δέχτηκε.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν ανησυχεί για το αν οι απόψεις της κ. Καρυστιανού μπορούν να δημιουργήσουν νέο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στην κοινωνία της χώρας όσον αφορά το ζήτημα των αμβλώσεων.

«Είναι μια συζήτηση που, όσο και να ήθελε η κ. Καρυστιανού ή όποιος άλλος, δεν μπορεί να ανοίξει. Καμία γυναίκα σε αυτή τη χώρα δεν θα συζητήσει την ασφάλειά της ούτε την αυτοδιάθεσή της, με καμία πλειοψηφία και κυρίως με καμία μειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η κ. Τζίμα σχολίασε τη στάση της κ. Καρυστιανού απέναντι στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι καλό θα ήταν να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπόλοιπων πολιτικών τόσο γρήγορα, καθώς τη χαρακτήρισε επιθετική κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

«Της έφταιγαν οι ερωτήσεις που δέχτηκε από τον κ. Στραβελάκη και την κ. Καραμήτρου. Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Αυτό το λέω και για άλλους. Δεν ξέρω αν κάλυψα και τον κ. Γεωργιάδη», πρόσθεσε.