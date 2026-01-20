Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ράνια Τζίμα για Μ. Καρυστιανού: «Καμία γυναίκα στην Ελλάδα δεν θα συζητήσει για την αυτοδιάθεσή της με μειοψηφίες»

«Την βλέπω επιθετική με τους δημοσιογράφους»

Ράνια Τζίμα για Μ. Καρυστιανού: «Καμία γυναίκα στην Ελλάδα δεν θα συζητήσει για την αυτοδιάθεσή της με μειοψηφίες»
DEBATER NEWSROOM

Η Ράνια Τζίμα πήρε θέση σήμερα (20.01) από το δελτίο του MEGA, αναφερόμενη στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε επικοινωνιακά τις πρόσφατες ερωτήσεις που δέχτηκε.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν ανησυχεί για το αν οι απόψεις της κ. Καρυστιανού μπορούν να δημιουργήσουν νέο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στην κοινωνία της χώρας όσον αφορά το ζήτημα των αμβλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια συζήτηση που, όσο και να ήθελε η κ. Καρυστιανού ή όποιος άλλος, δεν μπορεί να ανοίξει. Καμία γυναίκα σε αυτή τη χώρα δεν θα συζητήσει την ασφάλειά της ούτε την αυτοδιάθεσή της, με καμία πλειοψηφία και κυρίως με καμία μειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η κ. Τζίμα σχολίασε τη στάση της κ. Καρυστιανού απέναντι στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι καλό θα ήταν να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπόλοιπων πολιτικών τόσο γρήγορα, καθώς τη χαρακτήρισε επιθετική κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

«Της έφταιγαν οι ερωτήσεις που δέχτηκε από τον κ. Στραβελάκη και την κ. Καραμήτρου. Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Αυτό το λέω και για άλλους. Δεν ξέρω αν κάλυψα και τον κ. Γεωργιάδη», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ -Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport
MEDIA

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ -Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ