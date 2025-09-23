«Porto Leone»: Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα της νέας μεγάλης παραγωγής του Alpha, με διπλό επεισόδιο

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έφτασε στο τέλος της. Απόψε, στις 21:00, το Alpha υποδέχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες τη νέα μεγάλη του παραγωγή, σε μια βραδιά που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με ένα διπλό επεισόδιο.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των 2 πρώτων επεισοδίων

Επεισόδιο 01

Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά. Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναµονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα.

Ο Γρηγόρης τον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνοµά του. Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική.

Την ίδια στιγμή, ο Βούλγαρης έχει κανονίσει να δώσει το νόθο παιδί της κόρης του, στην Ξένη, αδελφή της γυναίκας του Γαλήνης.

Παράλληλα, δύο από τα «κορίτσια» του καμπαρέ Porto Leone, ιδιοκτησίας του Ηλία Καπετανάκου, βρίσκονται σε διαμάχη για την καρδιά του Στράτου, µε αποτέλεσμα η µία να ρίξει βιτριόλι στην άλλη. Το βράδυ της Ανάστασης η Λένα γεννάει πρόωρα, ενώ µία ακόμα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Στράτο, έχει τραγική κατάληξη.

Επεισόδιο 02

Η Αλεξάνδρα ακολουθεί έντροµη τον γιο της στο νοσοκοµείο, ενώ ο Γιάμαρης δίνει τον λόγο του στον Καπετανάκο, ότι θα βρει τον υπαίτιο µέχρι την επόμενη µέρα. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαφυλάξει τη Λένα από το να δεθεί µε το νεογέννητο βρέφος αφού είναι δρομολογημένο να φύγει στη Σύρο. Τα νέα του Στράτου φτάνουν και στην Άντζελα, γκρεμίζοντας την κόσμο της.

Η Αλεξάνδρα φεύγει από το νοσοκομείο σαν χαμένη, ενώ η Γαλήνη παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του Γρηγόρη που την παραξενεύουν. Την ίδια ώρα οΓιάμαρης ψάχνει τον Γρηγόρη, προκειμένου να του κάνει κάποιες ερωτήσεις.