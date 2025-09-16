Porto Leone – Actors on Actors: Οι πρωταγωνιστές συναντιούνται σε ζευγάρια και συνομιλούν μεταξύ τους

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ανοίγει τις πόρτες της και μας βάζει στον κόσμο της με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο: μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της!

Στο Actors on Actors, οι πρωταγωνιστές συναντιούνται σε ζευγάρια, στο set, με τα κοστούμια και την ατμόσφαιρα της σειράς. Συνομιλούν μεταξύ τους – άλλοτε in character, άλλοτε ως εαυτοί – και αφήνουν τις ιστορίες, τα πάθη και τις συγκρούσεις των ηρώων να ξεδιπλωθούν μπροστά στην κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Κάνει πρεμιέρα στον ALPHA με διπλό επεισόδιο

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, ένα ντοκιμαντερίστικο spin γύρω από το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που αποκαλύπτει στους θεατές μυστικά, εντάσεις και σχέσεις, πριν ακόμα ξεκινήσει η δράση. Ένα ταξίδι στους χαρακτήρες και στο σκληρό, περιβάλλον της Τρούμπας, όπως δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί!

#ActorsOnActors – Η αλήθεια πίσω από τη μυθοπλασία!

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», πρεμιέρα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:30

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρεμιέρα της νέας υπερπαραγωγής του Alpha!

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες.

Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη, στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που