Όσκαρ: Αποχωρούν από το ABC και θα μεταδίδονται ζωντανά στο YouTube από το 2029

Σε μια ιστορική κίνηση που αλλάζει οριστικά τον χάρτη της ψυχαγωγίας, η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι τα βραβεία Όσκαρ εγκαταλείπουν την παραδοσιακή τηλεόραση και το δίκτυο ABC, μετακομίζοντας μόνιμα στο YouTube από το 2029.

Η νέα πενταετής συμφωνία (2029–2033) με τον κολοσσό της Google φέρνει τη λάμψη του Χόλιγουντ στις οθόνες δύο δισεκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως, εντελώς δωρεάν.

Το YouTube θα μετατραπεί στον απόλυτο προορισμό για τους σινεφίλ, καθώς πέρα από τη μεγάλη βραδιά, θα μεταδίδει ζωντανά το κόκκινο χαλί, τις υποψηφιότητες, τα παρασκήνια, αλλά και τα Governors Awards.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της Ακαδημίας να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές και να ανακτήσει τη μαζικότητα που έχασε τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η περσινή τελετή σημείωσε άνοδο με 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, οι αριθμοί παραμένουν πολύ μακριά από το ιστορικό ρεκόρ των 57 εκατομμυρίων του 1998.

Το «αντίο» στο ABC μετά την 100ή επέτειο

Το ABC θα παραμείνει το τηλεοπτικό σπίτι των βραβείων μέχρι και το 2028, μια χρονιά-σταθμό, καθώς τα Όσκαρ θα γιορτάσουν τότε τα 100 χρόνια ιστορίας τους. Μετά από αυτή την εμβληματική επέτειο, η σκυτάλη περνά οριστικά στο streaming.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, έκανε λόγο για μια «πολυδιάστατη συνεργασία» που θα εκσυγχρονίσει τον θεσμό.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του YouTube, Νιλ Μόχαν, τόνισε πως στόχος είναι να εμπνευστεί μια νέα γενιά δημιουργών, διατηρώντας ταυτόχρονα την αίγλη των βραβείων.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας σχέσης δεκαετιών με το ABC, που ξεκίνησε το 1961.

