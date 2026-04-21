Ζήνα Κουτσελίνη: Η συναισθηματική εξομολόγηση για τα παιδικά της τραύματα και η απάντηση στην κριτική – «Με αδικήσατε»

Σε ένα κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκε η σημερινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη (21.04), με αφορμή τα γενέθλια της παρουσιάστριας.

Μια απρόσμενη τηλεοπτική συνάντηση με το παρελθόν στάθηκε η αφορμή για μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση που καθήλωσε το κοινό.

Ο πρώην καθηγητής της, φιλόλογος Νίκος Σπανός, παρενέβη στην εκπομπή ανασύροντας μνήμες από τη σχολική της πορεία. Παρουσιάζοντας τον βαθμολογικό της έλεγχο, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στα φιλολογικά μαθήματα, ο κ. Σπανός έκανε λόγο για μια μαθήτρια που πάλεψε μόνη της, χωρίς να αναζητήσει ευκολίες, κερδίζοντας τη διαδρομή της με προσωπικό μόχθο.

Η παρουσιάστρια, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, παραδέχθηκε πως οι δάσκαλοί της υπήρξαν η «διέξοδος» προς το φως σε μια σκοτεινή περίοδο. Προχώρησε, μάλιστα, σε μια αποκαλυπτική δήλωση για τα βιώματά της, αναφέροντας πως από την ηλικία των 13 ετών ζούσε μόνη, προσποιούμενη μια δύναμη που συχνά ήταν το «προσωπείο» ενός κακοποιημένου παιδιού.

Η απάντηση στους επικριτές της

Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν δίστασε να συνδέσει το τραυματικό της παρελθόν με την πρόσφατη κριτική που δέχθηκε για τον τρόπο χειρισμού συγκεκριμένων υποθέσεων.

Σε έναν έντονα καταγγελτικό αλλά και συναισθηματικό τόνο υποστήριξε πως η κριτική που δέχθηκε ήταν απάνθρωπη και πως στο πρόσωπό της κάποιοι έψαχναν ένα «θύμα» προς εξόντωση. Με αφορμή τα 56α γενέθλιά της, κατηγόρησε όσους την επέκριναν ότι «κακοποίησαν εκ νέου ένα ήδη κακοποιημένο παιδί».

Κορυφώνοντας την εξομολόγησή της, δήλωσε με πικρία πως η κατηγορία ότι υποστήριξε κακοποιητή ήταν ένα «μαχαίρι στην καρδιά», δεδομένου του δικού της παρελθόντος.

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με την παρουσιάστρια να στέλνει ένα μήνυμα ειλικρίνειας, επιλέγοντας να σπάσει τη σιωπή της για τα όσα βίωσε τόσο στην παιδική της ηλικία όσο και στο πρόσφατο επαγγελματικό της περιβάλλον.