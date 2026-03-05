Υπέροχα Πλάσματα: Τέλος η επιστροφή στον ALPHA – Μετακομίζει σε άλλο κανάλι;

Τα «Υπέροχα Πλάσματα» με τους Μυρτώ Αλικάκη, Γιώργο Πυρπασόπουλο και Φαίδρα Δρούκα κι άλλους ηθοποιούς ετοιμάζονταν πυρετωδώς για νέα σεζόν, καθώς η σειρά θα αναβίωνε μετά από 20 χρόνια μέσα από την συχνότητα του ALPHA. Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα γίνει πραγματικότητα και η σειρά θα βρει άλλη τηλεοπτική στέγη.

Από το 2025 οι φήμες ότι τα «Υπέροχα Πλάσματα» θα επιστρέψουν ήταν πολλές, ενώ και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές είχαν ξεκινήσει να ανακοινώνουν την μεγάλη επιστροφή τους. Τόσο η Μυρτώ Αλικάκη ή αλλιώς Μητσάκι, όσο και η Φαίδρα Δρούκα ή αλλιώς Έλλη, είχαν αναφερθεί στο reunion, δηλώνοντας ότι τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω σχετική ανάρτηση της Μυρτούς Αλικάκη:

“Τα Υπέροχα Πλάσματα θα είναι μαζί σας του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τον Γενάρη ! Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη ανταπόκριση!!!! Εγώ σιγά σιγά μεταμορφώνομαι σε Μητσάκι”, είχε γράψει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η ηθοποιός.

Από την πλευρά της η είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς” και είχε αποκαλύψει επίσης ότι τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026. Χαρακτηριστικά η ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην σειρά είχε πει: “Υπέροχα Πλάσματα θα ξανακάνουμε, πρώτα ο Θεός τον Γενάρη ξεκινάμε γυρίσματα. Το περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά. Ήταν τόσο διαφορετικές οι ζωές όλων τότε, η Αθήνα στα καλύτερά της πριν την κρίση κι εμείς σε τόσο διαφορετικές φάσεις ως άνθρωποι“.

Ενώ στην συνέχεια συμπλήρωσε για τα “Υπέροχα Πλάσματα” λέγοντας: “Ήταν 3 πολύ αγαπητοί ήρωες που άφησαν τις ζωές τους σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλές οι εκδοχές μετά για τον καθένα. Εγώ έμεινα με ένα μωρό στη σειρά, μετά τι έκανα άραγε; Έμεινα με τον ίδιο σύντροφο που το έκανα; Είμαι με άλλον; Το Μητσάκι τι έκανε; Ο Μπίλλυ; Είναι μια 20ετία που πραγματικά άλλαξαν όλα στις ζωές μας. Πλέον είμαστε 50άρηδες“.

Ο λόγος που η σειρά μπήκε στον «πάγο»

Ζητήματα όσον αφορά το budget της σειράς “Υπέροχα Πλάσματα” είχαν ως αποτέλεσμα στελέχη του σταθμού να αναβάλλουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της αγαπημένης παρέας. Έτσι, από την πλευρά της η εταιρεία παραγωγής αποφάσισε να κάνει «κρούσεις» και σε άλλα κανάλια και όπως φαίνεται – μέχρι στιγμής – μάλλον η τηλεοπτική σειρά θα επιστρέψει μέσα από την Δημόσια τηλεόραση.