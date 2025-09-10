Open: H είσοδος Κοκλώνη φέρνει τα πάνω κάτω στις ζώνες: Γκουντάρας το Σαββατοκύριακο και «Booth» τις καθημερινές;

Η τηλεοπτική σεζόν αρχίζει και το σίγουρο είναι ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα μας απασχολήσει πολύ φέτος.

Το Open μετά την ολική στροφή στην ενημέρωση και την κατάργηση της πρωινής ψυχαγωικής ζώνης φαίνεται ότι βάζει επί τάπητος ένα μικρό άνοιγμα στην ψυχαγωγία, σε μία προσπάθεια να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και να τονώσει τα εμπορικά του που φέρνουν έσοδα στα ταμεία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη για την ανάληψη της καθημερινής μεσημεριανής ζώνης, αλλά και της ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στον σταθμό της Παιανίας.

Γκουντάρας το Σαββατοκύριακο και «Booth» τις καθημερινές;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χάρη Λεμπιδάκη στην εκπομπή «Το έχουμε!», ο Γρηγόρης Γκουντάρας που παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media μετά την αποχώρηση του από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ετοιμάζεται να αναλάβει εκπομπή στο Open στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου απέναντι από τη σαρωτική Ναταλία Γερμανού, αλλά και από την εκπομπή του ΣΚΑΪ με Δημήτρη Πανόπουλο και Μάρτζυ Λαζάρου.

Την ίδια στιγμή η εκπομπή του Θανάση Πάτρα φαίνεται ότι δεν προχωρά με τους συντελεστές να παρiμένουν πάνω από το ακουστικό τους για να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις, είτε αυτές είναι ευχάριστες, είτε δυσάρεστες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή εξετάζεται έντονα η επανοφορά της εκπομπής «The Booth», που είχε προβληθεί για πρώτη φορά το 2020 με ιδιαίτερη επιτυχία.

Πάντως, αν η συνεργασία με τον Νίκο Κοκλώνη ευδοκιμήσει δεν αποκλείεται η εταιρία παραγωγής του να αναλάβει από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και κάποια project για την prime time του σταθμού.