Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Λύγισε ο Γιώργος Περπερίδης για τον θάνατο του Κώστα Κοσμίδη (Βίντεο)

Το δικό του «αντίο» στον μοντέρ του MEGA Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τις προηγούμενες ημέρες είπε ο δημοσιογράφος Γιώργος Περπερίδης κατά τη διάρκεια του Pregame του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Συγκεκριμένα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του ο έμπειρος δημοσιογράφος τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι «θέλουμε μια μεγάλη βραδιά για να την αφιερώσουμε στη μνήμη του. Κανονικά θα ήταν εδώ και αυτός μας είχε πει αλλά τελικά η μοίρα είχε άλλα σχέδια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ηλικία 52 ετών, ο Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος ήταν φωτογράφος αλλά εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ, πέθανε προδομένος από την καρδιά του.

Όπως αναφέρθηκε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό, τόσο για τον επαγγελματισμό του όσο και για την ασφάλεια που ενέπνεε στην δουλειά του.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου είπε εμφανώς συγκινημένη «εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη, τον Κώστα μας».

“Λύγισε” ο Νίκος Ευαγγελάτος

Ο θάνατος του μονέρ Κώστα Κοσμίδη “λύγισε” και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Τον Κώστα ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, εμείς τον ξέραμε καλά, ήταν άνθρωπός μας. Ο Κώστας Κοσμίδης μοντέρ στο Mega, ένας από τους μοντέρ που μόνταραν για την εκπομπή μας αλλά και για άλλες εκπομπές του σταθμού δεν είναι πια στη ζωή. Πέθανε εχθές».

Δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο

Ο παρουσιαστής στη συνέχεια κατήγγειλε ότι ο Κώστας Κοσμίδης πήγε χθες, Δευτέρα (17/02), το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Εκεί του έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί να έχει κάτι, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. «Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ο 83 ετών πατέρας του, να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου».