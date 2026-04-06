Ο ΣΚΑΪ «κλέβει» το «Studio 4», εμπλοκή με το «YFSF», πού «κλειδώνει» ο Ανδρέας Γεωργίου μετά τη ρήξη με το MEGA

Μία ανάσα πριν το Πάσχα και τα σενάρια μεταγραφολογίας βρίσκονται στο πικ τους. Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανεβάσουν τις μετοχές τους στο τηλεοπτικό χρηματιστήριο και να σημειώνουν πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στη ζώνη τους για τα δεδομένα της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Πέρυσι με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Ζούλα στον ΣΚΑΪ ασκήθηκαν πιέσεις στο δίδυμο να κατηφορίσει από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο. Τελικά, οι συζητήσεις δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος και η ΕΡΤ έσπευσε να τους «κλειδώσει» για έναν επιπλέον χρόνο.

Φέτος, όμως, τα στελέχη του ΣΚΑΪ επανήλθαν με μία ακόμα πιο δελεαστική πρόταση, ειδικά στο οικονομικό σκέλος. Την είδηση έγραψε για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος και μετά από κάποια τηλεφωνήματα που κάναμε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο για να συμφωνήσουν.

Άλλωστε ο ΣΚΑΪ είναι το κανάλι που άρχισε την πορεία του το δίδυμο πριν μερικά χρόνια. Μετά το Πάσχα οι δύο πλευρές θα κάνουν τις τελικές συζητήσεις κι εκεί θα κριθεί αν θα προτιμήσουν την ασφάλεια της ΕΡΤ ή θα κάνουν το μεγάλο άλμα.

Στον ΣΚΑΪ σχεδιάζουν προσεκτικά τις κινήσεις για την επόμενη σεζόν με πληροφορίες να θέλουν, τόσο την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, όσο κι εκείνη του Γιάννη Τσιμιτσέλη να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο. Το τρίωρο κενό που θα δημιουργηθεί όλα δείχνουν ότι θα καλυφθεί από το δίδυμο της ΕΡΤ.

Εμπλοκή με το «YFSF»

Κι ενώ έχει κυκλοφορήσει το τρέιλερ για την πρεμιέρα του «YFSF» με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και οι παίκτες ξύνουν τα μολύβια τους περιμένοντας να υπογράψουν, φαίνεται πως τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο, καθώς η κριτική επιτροπή είναι ακόμα στον «αέρα».

Μετά την άρνηση του Τάκη Ζαχαράτου, καθώς δεν βρέθηκε η χρυσή τομή μετά την παράταση των εμφανίσεων του στο ΝΟΧ, στο Μαρούσι αναζητούν δύο άτομα για να ολοκληρωθεί το σχήμα.

Σίγουροι θεωρούνται ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, ενώ οι Αντεννικοί έχουν προσεγγίσει, τόσο την Ελεονώρα Ζουγανέλη, όσο και τον Γιώργο Θεοφάνους. Και οι δύο δήλωσαν θετικοί σε ένα τέτοιο βήμα, όμως ο χρόνος κυλάει αντίστροφα με την μεγάλη πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου. Για να δούμε…

Τι πραγματικά συμβαίνει με τη Ζέτα

Και μένω στον ΑΝΤ1, καθώς μεγάλη συζήτηση υπήρξε το τελευταίο διάστημα γύρω από το «Moment’s» της Ζέτας Μακρυπούλια και την ξαφνική αλλαγή προγράμματος που έστειλε το Μαρούσι.

Πληροφορίες που έρχονται στη στήλη μας αναφέρουν ότι στο κανάλι σίγουρα τα νούμερα δεν είναι αυτά που περίμεναν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα ολοκλήρωσης της εκπομπής που θα επιστρέψει στον αέρα το Σάββατο 18 Απριλίου.

Η αλλαγή αυτή είχε ως στόχο να κρατήσουν κάποιο στοκ επεισοδίων και λόγω των γιορτών του Πάσχα καθώς τα γυρίσματα είναι σε εξέλιξη και το μοντάζ της εκπομπής απαιτητικό.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία κάβα και το «Moment’s» να επιστρέψει τη νέα χρονιά με την προβολή επτά επιπλέον επεισοδίων.

ΣΚΑΪ καλεί Γεωργίου

Σε αδιέξοδο φαίνεται να καταλήγουν οι συζητήσεις του Ανδρέα Γεωργίου με το MEGA με τη ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Ο Ανδρέας Γεωργίου είχε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με το κανάλι της Συγγρού, σύμφωνα με το οποίο του παραχωρείται εξ’ ολοκλήρου η prime time ζώνη του σταθμού.

Ωστόσο, το MEGA επέλεξε να τοποθετήσει κι άλλα προγράμματα στη ζώνη υψηλής θέασης, ενώ, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η μετακίνηση της «Γης της Ελιάς» στη ζώνη των 23.00. Ακολούθησαν αλλεπάλληλα emails με τις δύο πλευρές να μην τα βρίσκουν και ο Ανδρέας Γεωργίου να είναι πολύ κοντά στο σπάσιμο του συμβολαίου του.

Ο παραγωγός και ηθοποιός έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με ΑΝΤ1, ALPHA και ΣΚΑΪ, ωστόσο φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά με το κανάλι του Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αφορά δύο καθημερινές σειρές, η μία εξ’ αυτών είναι οι «Μπλε ώρες». Η μία πρόκειται να τοπoθετηθεί στην prime time ζώνη και η άλλη πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ευελπιστώντας να λύσουν τον «πονοκέφαλο» του lead in.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!