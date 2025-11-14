Ο Γιατρός – Παρασκευή (14/11): Η Άννα φοβάται μη θυμηθεί ο Ανδρέας αυτό που του κρύβουν

Συναρπαστικές εξελίξεις αναμένονται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Ο Γιατρός» την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, καθώς μία νέα, επίμονη ανάμνηση του Ανδρέα απειλεί να φέρει στο φως την αλήθεια που προσπαθούν να του κρύψουν.

Η Άννα, η οποία βρίσκεται σε διαρκή αγωνία εξαιτίας της αμνησίας του Ανδρέα, ενημερώνει τον Ηλιάδη για ένα κρίσιμο νέο στοιχείο, καθώς ο Ανδρέας έχει πλέον μία δεύτερη ανάμνηση.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Άννα ενημερώνει τον Ηλιάδη για τη δεύτερη ανάμνηση του Ανδρέα, τρέμοντας μη θυμηθεί αυτό που του κρύβουν. Η Σοφία από τη μεριά της πληροφορεί τον Ανδρέα ότι σκοπεύει να φύγει απ’ το νοσοκομείο, ζητώντας του να στηρίξει την απόφασή της, πράγμα που εκείνος αρνείται να κάνει, μη θέλοντας να τη χάσει από κοντά του.

Η Τερέζα παρατηρεί ότι ο Απόστολος έχει έρθει πολύ κοντά με τη Φωτεινή και δείχνει να μην της αρέσει καθόλου αυτό, ενώ ο Ανδρέας, χωρίς να ξεφεύγει στιγμή από τον στόχο του, ψάχνει να βρει στοιχεία για τη γυναίκα από το μπαρ στο αρχείο του νοσοκομείου.

Η έρευνά του έχει θετικά αποτελέσματα και αποφασίζει να την προσεγγίσει. Όμως όταν το κάνει, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Δείτε παρακάτω το trailer: