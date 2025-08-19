Ο Δικαστής: Έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τον Οκτώβριο – Backstage στιγμές από τα γυρίσματα

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να είναι γεμάτη σασπένς και ανατροπές, καθώς η νέα σειρά «Ο Δικαστής» έρχεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα δικαστικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ιστορία γεμάτη μυστήριο και δράση.

Backstage στιγμές από τα γυρίσματα

Η στιγμή που οι λέξεις θα πάρουν μορφή έφτασε. Όλοι είναι on set.

Το συνεργείο κάνει τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Η κάμερα ανοίγει. Ο σκηνοθέτης δίνει τις οδηγίες. Οι ηθοποιοί προβάρουν τα λόγια και παίρνουν τις θέσεις τους.

«Ήχος τρέχει!».

«Κάμερα τρέχει!»

«Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε!».

Το γύρισμα ξεκινά και ένας κόσμος γεμάτος φωνές, σιωπές, ψέματα, αλήθειες, συγκρούσεις και πάθη γεννιέται.

Η δυνατή ομάδα των δημιουργών, του cast και των συντελεστών μπαίνει στον πυρήνα της ιστορίας και ζωντανεύει τις στιγμές και τους χαρακτήρες της. Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.

Τα πλάνα αποτυπώθηκαν και με το «Cut!» του σκηνοθέτη ο χρόνος επιστρέφει στο παρόν.

Ο «Δικαστής» άρχισε να ξεδιπλώνει την αφήγησή του μπροστά στον φακό, αλλά και πίσω από τα φώτα. Και αυτά είναι μόνο τα πρώτα καρέ…

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο.

Δείτε φωτογραφίες: