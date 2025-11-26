O Diddy στο επίκεντρο νέας σειράς ντοκιμαντέρ του 50 Cent

Τον Δεκέμβριο θα είναι διαθέσιμη για προβολή στο Netflix η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον ράπερ και παραγωγό Sean «Diddy» Combs.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε γνωστό ότι ο ράπερ και ηθοποιός 50 Cent εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βασιζόταν στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιστοίχιζαν τον Diddy εκείνη την εποχή.

Τον Μάρτιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο project, υπονοώντας ότι θα κυκλοφορήσει «σύντομα».

Εκείνη την εποχή, το ντοκιμαντέρ είχε τον τίτλο «Diddy Do It?». Τον Μάιο του περασμένου έτους, το Netflix κέρδισε τη μάχη υποβολής προσφορών για το ντοκιμαντέρ και τώρα ανακοίνωσε ότι θα προβληθεί παγκοσμίως πολύ σύντομα.

Πλέον η σειρά ντοκιμαντέρ έχει τον τίτλο «Sean Combs: The Reckoning» και περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης και της καταδίκης του Diddy σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκισης. Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 2 Δεκεμβρίου.

«Δεν μπορείς να συνεχίζεις να πληγώνεις ανθρώπους και να μην συμβαίνει ποτέ τίποτα», λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ στο τρέιλερ του «Sean Combs: The Reckoning».

«Είμαι ευγνώμων σε όσους ήρθαν και μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και είμαι περήφανος που έχω την Αλεξάντρια Στέιπλετον σκηνοθέτρια» δήλωσε ο 50 Cent.

Η σειρά ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην συνεργάτες, παιδικούς φίλους του Diddy και καλλιτέχνες.