NovaChristmas: Ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός για όλη την οικογένεια!

H Nova, αναδεικνύει και φέτος τη λάμψη των Χριστουγέννων, από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 με το αγαπημένο θεματικό κανάλι NovaChristmas με τρεις ζώνες (20:00, 22:00, 23:30) με ταινίες για όλη την οικογένεια, ακολουθίες από Ιερούς Ναούς και εκπομπές με τίτλο “Χριστούγεννα Σημαίνουν”.

Το NovaChristmas, θα είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη θέση 200 και με δυνατότητα Catch-up 7 ημερών και σχεδιάστηκε για να φέρει το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε όλη την οικογένεια, προσφέροντας 3 ζώνες με:

-20:00: Αγαπημένες οικογενειακές ταινίες και κινούμενα σχέδια μεταξύ αυτών «Paddington», «Super Elfkins», «Annie», «The Adventure of Tin Tin», «Puffin Rock & the New Friends », «The Wild Robots», «Wicked», «Despicable me 4».

-22:00: Επιλογή ξεκαρδιστικών ρομαντικών κωμωδιών και Χριστουγεννιάτικων ταινιών όπως «The Interview», «Letters to Santa», «Dear Paris», «A Merry Scottish Christmas», «A Suddent Case of Christmas», «The Best Christmas Pageant Ever», «Les Boules Des Noel», «Christmas in Notting Hill», «Love Actually», «Johnny English Strikes Again».

-23:30: Μυστήριο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με Whodunit ταινίες γεμάτες σασπένς όπως μεταξύ άλλων «Murder on the Orient Express», «Death on the Nile», «Nandor Fodor and the Talking Mongoose», «Mirror Crack’d» καθώς και μίνι σειρές όπως «Flowers in the Attic: The Origin», «And Then There Were None», «The Witness for the Prosecution», κ.α.

-Ζωντανή μετάδοση της Θείας λειτουργίας κάθε πρωί από 24 έως 28 Δεκεμβρίου και 1,4 & 6 Ιανουαρίου 2026. Το ταξίδι ξεκινά υπό το διακριτικό φως της Εκκλησίας της Καπνικαρέας, ενός αληθινού βυζαντινού κοσμήματος στην καρδιά της Αθήνας, της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα και του εμβληματικού ναού της Αθήνας, Άγιο Γεώργιο Καρύκη. Συνεχίζεται στην επιβλητική Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη και ολοκληρώνεται στην ιστορική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Χαλκίδα.

-Καθημερινή εκπομπή λόγου «Χριστούγεννα σημαίνουν» με τον πατήρ Ευάγγελο Παπανικολάου.

Τις γιορτινές ημέρες, από τις 24 έως 28 Δεκεμβρίου καθώς και 1,4 & 6 Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα του NovaChristmas θα είναι ακόμη πιο πολύ εμπλουτισμένο, με μοναδικό ψυχαγωγικό και εορταστικό πρόγραμμα.