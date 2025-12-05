Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Μαρία Ηλιάκη απουσιάζει από το πόστο της στην πρωινή εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», αφήνοντας τον συμπαρουσιαστή της, Κρατερό Κατσούλη, να καλημερίσει μόνος του το τηλεοπτικό κοινό.

Κατά την έναρξη της εκπομπής την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ο Κρατερός Κατσούλης εξήγησε τον λόγο της απουσίας της Μαρίας Ηλιάκη, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές για την κατάσταση της υγείας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευχόμενος περαστικά στη συνεργάτιδά του, ο ηθοποιός συνέχισε την εκπομπή μόνος του, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ξεκούρασης και ανάρρωσης της Μαρίας Ηλιάκη, μέχρι να είναι σε θέση να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

«Δεν είναι εδώ η Μαρία μας, συνεχίζει να έχει αυτή τη μικρή ίωση που την ταλαιπωρεί, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Όλα καλά! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τα περαστικά μας», είπε ο Κρατερός Κατσούλης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: