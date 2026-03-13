Νίκος Μουτσινάς:  «Δεν με αφορά η άποψη από όλους του ανθρώπους, επιλέγω ποια άποψη θα ακούσω» – Τι είπε για το «LINGO»

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Πέμπτης, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Adams», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο νέο τηλεοπτικό του βήμα όσο και στις κριτικές που ενδέχεται να δεχτεί για το τηλεπαιχνίδι «Lingo», το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να μου ευχηθείτε καλή αρχή για το τηλεπαιχνίδι Lingo. Πήρα τον χρόνο μου και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια που πιθανόν να προκύψουν γύρω από το νέο του εγχείρημα, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ξεκάθαρος για τη στάση του απέναντι στην κριτική.

«Πάντα μου κάνετε μια ερώτηση στην οποία θα δώσω μια απάντηση και θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, αφού την κάνατε, θα πω ότι δεν με αφορά η άποψη τους καθενός. Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, τους ζητάω να μην ασχοληθούν. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή του αλλά εμένα δεν με αφορά.

Πάω να κάνω τη δουλειά μου, με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω και οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι», απάντησε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο παρουσιαστής σχολίασε και το ενδεχόμενο να του ευχήθηκαν καλή επιτυχία πρόσωπα που συμμετείχαν επίσης σε δοκιμαστικά για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

«Σε ποια χώρα σου εύχονται “καλή επιτυχία” οι άνθρωποι που έκαναν και εκείνοι δοκιμαστικό αλλά τελικά πήραν εμένα;», αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής.