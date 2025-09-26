Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
«Να με λες μαμά»: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καριοφύλλη, στην πρεμιέρα της σειράς

Η δημοσιογράφος έφυγε από την ζωή το περασμένο καλοκαίρι

Σε κλίμα συγκίνησης έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου. Το πρώτο επεισόδιο έκρυβε μια έντονη, συναισθηματική αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου του σταθμού, Ηρούς Καριοφύλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η συμβολή της Ηρούς Καριοφύλλη στην παραγωγή και, ειδικότερα, στην έρευνα της σειράς υπήρξε καθοριστική. Για να τιμήσει τη σημαντική της δουλειά, ο Alpha επέλεξε να κλείσει το πρώτο επεισόδιο με ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

Στην οθόνη εμφανίστηκε η φράση: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καριοφύλλη, για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».

Η κίνηση αυτή του σταθμού προκάλεσε συγκίνηση και στα social media, με πολλούς να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία λίγο αργότερα προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου της δημοσιογράφου.

H ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
