«Να μ’ αγαπάς» – Πέμπτη (13/11): Ο Χάρης αναλαμβάνει να διώξει τα δίδυμα απ’ το σπίτι
Οι εντάσεις στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς», κορυφώνονται στο αποψινό επεισόδιο της Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Ο Χάρης αναλαμβάνει μια δύσκολη πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες της οικογένειας.
Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον.
Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά.
Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη. Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.
