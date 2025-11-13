Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
«Να μ’ αγαπάς» – Πέμπτη (13/11): Ο Χάρης αναλαμβάνει να διώξει τα δίδυμα απ’ το σπίτι

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι εντάσεις στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς», κορυφώνονται στο αποψινό επεισόδιο της Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Ο Χάρης αναλαμβάνει μια δύσκολη πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες της οικογένειας.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον.

Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη. Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.

Δείτε παρακάτω το trailer:

