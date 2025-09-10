Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός θα είναι ο τίτλος της νέας του εκπομπής στον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωσή του

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ο γνωστός παρουσιαστής με πολυετή εμπειρία στο ιατρικό ρεπορτάζ, εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Ο ίδιος ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου τον τίτλο της νέας του εκπομπής, η οποία θα φέρει το όνομα «Ζω Καλά».

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, όπου ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αποκάλυψε πως η νέα του εκπομπή θα ξεκινήσει πρώτα από το ραδιόφωνο και στη συνέχεια, από τον Οκτώβριο, θα προβληθεί και στην τηλεόραση.

Με το «Ζω Καλά», ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα θέμα που γνωρίζει πολύ καλά, εστιάζοντας στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Η εκπομπή αναμένεται να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για τους τηλεθεατές, προσφέροντας πληροφορίες και συμβουλές για έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

Η ανακοίνωση του δημοσιογράφου

«Και το όνομα αυτής: Ζω Καλά! Από αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου η νέα μας εκπομπή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 στις 17.00 το απόγευμα και από τον Οκτώβριο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κάθε Σάββατο και Κυριακή… όχι τόσο πρωί! Συντονιστείτε.

Υ.Γ: Ευχαριστώ θερμά τον Λούκα ντε Σάλβια για το υπέροχο αισιόδοξο λογότυπο που παραπέμπει στις ανατολές που έχουμε μπροστά μας», έγραψε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.