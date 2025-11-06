Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα για τη νέα, πολλά υποσχόμενη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», και το κανάλι κυκλοφόρησε σήμερα νέο, αποκλειστικό backstage φωτογραφικό υλικό, ανεβάζοντας την αγωνία των τηλεθεατών.

Η σειρά, η οποία αναμένεται να καθηλώσει το κοινό, φέρνει στη μικρή οθόνη ένα ψυχολογικό θρίλερ με έντονες δόσεις δράματος, εστιάζοντας στις ηθικές συγκρούσεις και τα όρια της ανθρώπινης ψυχής.

Η ιστορία της σειράς φιλοδοξεί να εξερευνήσει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου οι χαρακτήρες ωθούνται στα άκρα.

Το «Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές του ανθρώπινου ψυχισμού, εστιάζοντας στη στιγμή που η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: