MEDIA

Μια μαύρη γάτα «εισέβαλε» σε ζωντανή εκπομπή του ΣΚΑΪ και έγινε… δημοσιογράφος

Οι δημοσιογράφοι είχαν ένα απρόσκλητο επισκέπτη στον «αέρα»

Αναστασία Ξυδιά

Οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ είχαν ένα απρόσκλητο επισκέπτη στον «αέρα» της εκπομπής, όταν αποφάσισε να γίνει μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας μία μαύρη γάτα.

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και τον θάνατο του Χαμενεΐ παρουσίαζε η Χριστίνα Βίδου και είχε κάνει σύνδεση μέσω «παραθύρων για το θέμα, όταν έκανε την εμφάνιση της μία μαύρη γάτα.

Σε ένα από αυτά τα «παράθυρα» της εκπομπής λοιπόν φάνηκε να περνά η γάτα με αθόρυβα και αργά βήματα.

Ακριβώς μπροστά από τη δημοσιογράφο πέρασε η γάτα, η οποία με ψυχραιμία την είδε, ωστόσο δεν αντέδρασε.

