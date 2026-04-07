Γαλλία: Πρόστιμο 100 ευρώ σε ιδιοκτήτρια για… άτακτο γάτο

Μια 65χρονη από το Αγκντ, μια γαλλική κοινότητα στις ακτές της Μεσογείου, θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 100 ευρώ στον γείτονά της, επειδή άφησε τον γάτο της να συνεχίζει τις βόλτες του στην ιδιοκτησία του, απεφάνθη σήμερα το δικαστήριο του Μπεζιέ (νότια), η απόφαση του οποίου, όπως τονίζεται, λαμβάνει υπόψη την «ευημερία» του ζώου.

H διαμάχη μεταξύ της Ντομινίκ Βαλντές, μιας ζωγράφου ηλικίας 65 ετών, ιδιοκτήτριας του Ρεμί, ενός πορτοκαλί γάτου, με τον συνταξιούχου γείτονά της, τροφοδοτεί την επικαιρότητα στη Γαλλία για περισσότερα από δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρεμί κατηγορήθηκε πως επανειλημμένως κατέφευγε στον παρακείμενο κήπο για να κάνει την ανάγκη του και ούρησε πάνω σε μια παπλωματοθήκη μέσα στο σπίτι. Τον Ιούλιο του 2024, η ιδιοκτήτριά του κατέληξε ενώπιον του αστικού δικαστηρίου του Μπεζιέ έπειτα από μήνυση του συνταξιούχου γείτονά της.

Τη 17η Ιανουαρίου του 2025, η Βαλντές καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 450 ευρώ, να εμποδίσει τις «εισβολές» του γάτου, υπό την απειλή μιας ποινής 30 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, και να δώσει επίσης το ποσό των 800 ευρώ για τα έξοδα της δίκης.

Έξι μήνες αργότερα, ο γείτονας απαίτησε την «εξόφληση» των προστίμων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο γάτος συνέχιζε να πηδάει πάνω από τον τοίχο που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες.

Στην απόφασή του που εκδόθηκε σήμερα, ο δικαστής θεώρησε πως οι φωτογραφίες που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο ο ενάγων δεν επέτρεψαν να αποδειχθεί «μετά βεβαιότητας» ότι ήταν πράγματι ο Ρεμί παρά μόνο για ένα διάστημα 12 ημερών, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του δικαστηρίου.

Συνεπώς, η χρηματική ποινή «μειώθηκε στο ποσό των 100 ευρώ», με τον δικαστή να λαμβάνει επίσης υπόψη του τη «δυσκολία» για την ιδιοκτήτρια να εμποδίσει τον γάτο της να πάει στο γειτονικό οίκημα.

Ο δικαστής δεν επέβαλε νέες ποινές, εκτιμώντας πως δεν είναι δυνατό να αποτραπεί αυτή η συμπεριφορά «που είναι έμφυτη στη φύση της γάτας και διαφεύγει του ελέγχου που εύλογα αναμένεται από την ιδιοκτήτριά της» χωρίς «να καταφύγει σε μέτρα που είναι πιθανό να βλάψουν την ευημερία της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αυτό δεν «απαλλάσσει την ιδιοκτήτρια από την υποχρέωσή της να σταματήσει την εισβολή της γάτας» στο σπίτι του γείτονα, πρόσθεσε ο δικαστής, τονίζοντας ότι ο γείτονας διατηρεί επίσης τη δυνατότητα «να κινήσει, εάν είναι απαραίτητο», μια νέα «αγωγή για αποζημίωση για τις ζημίες του».