Οι καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 00:30, στο MEGA.

Με τα ελληνοτουρκικά να επανέρχονται δυναμικά στον δημόσιο διάλογο, την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών να ανοίγουν νέα μέτωπα πολιτικής αντιπαράθεσης, η «Μεγάλη Εικόνα» αναλύει σε βάθος όλα τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν την τρέχουσα επικαιρότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και αναλυτές με σκοπό να φωτίσουν την ουσία των γεγονότων.