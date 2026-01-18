MasterChef: Ξεκίνησε ο νέος κύκλος – Τι είπαν Κοντιζάς, Κουτσόπουλος και Ιωαννίδης

Το MasterChef επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (18/01/2026) μέσα από τη συχνότητα του Star, με τους τρεις κριτές να υποδέχονται τους νέους διαγωνιζόμενους και να δίνουν το στίγμα του επετειακού κύκλου. Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης αναλαμβάνουν και φέτος τον ρόλο τους, με στόχο ο δημοφιλής διαγωνισμός μαγειρικής να πρωταγωνιστήσει και στη μάχη της τηλεθέασης.

Στο τέλος της διαδρομής, μόνο ένας θα αναδειχθεί νικητής, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το συνολικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, εκ των οποίων 70.000 ευρώ σε χρηματικό ποσό και 30.000 ευρώ σε επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας. Ο δεύτερος φιναλίστ θα λάβει 30.000 ευρώ. Κατά την πρεμιέρα, οι κριτές έδωσαν μια πρώτη εικόνα για όσα θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

«Δέκα χρόνια MasterChef. Δέκα χρόνια αυτή η φλόγα καίει δυνατά», ανέφερε στην έναρξη ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Η μαγειρική είναι χαρακτήρας, είναι ταυτότητα, για εμάς είναι ο τρόπος να δείξεις ποιος είσαι», τόνισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης συμπλήρωσε: «Εδώ τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Εδώ ένα πιάτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου».

Οι τρεις chef αναφέρθηκαν επίσης στη φετινή μορφή του διαγωνισμού και στις δύο μπριγάδες, στέλνοντας το μήνυμα πως «Η μαγειρική μάχη ξεκινά και αυτή η μάχη δεν θα μοιάζει με καμία άλλη».

Η δομή του φετινού MasterChef

Ο επιτυχημένος τηλεοπτικός διαγωνισμός, που προβάλλεται σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει με τον 10ο, επετειακό κύκλο του, ο οποίος αναμένεται πιο εορταστικός, ανατρεπτικός και ανταγωνιστικός από ποτέ. Οι Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα αναζητήσουν τον διαγωνιζόμενο ή τη διαγωνιζόμενη που θα αντέξει μέχρι το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο.

Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις αγαπημένες auditions, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια νέα αρχή. Νέα πρόσωπα και νέες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον κορυφαίο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επιστρέφουν και σχηματίζονται από την πρώτη στιγμή, χωρίς όμως οι παίκτες να γνωρίζουν την ύπαρξη της αντίπαλης ομάδας. Μία κουζίνα, δύο διαφορετικοί κόσμοι.