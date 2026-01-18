Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Master Chef: Ο 10ος κύκλος του ριάλιτι μαγειρικής κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο STAR – Οι αλλαγές στους κανόνες

Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο ναι θα περάσουν στην επόμενη φάση

Απόψε (18.01) στις 21:00, η κουζίνα του «MasterChef 10» ανοίγει ξανά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν!

Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα στο Star, με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο έτοιμους να υποδεχτούν τους υποψήφιους παίκτες, σε μια χρονιά που θα τα αλλάξει όλα!

Ανατροπές, συγκινήσεις, δυνατά συναισθήματα και χτυποκάρδια, σηματοδοτούν οι αγαπημένες και απρόβλεπτες auditions, που επιστρέφουν στην πιο ανταγωνιστική σεζόν του MasterChef μέχρι σήμερα!

Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ΝΑΙ», θα περάσουν στην επόμενη φάση, για να ζήσουν μια σεζόν γεμάτη αλλαγές και extreme προκλήσεις!

