Μαρία Μπεκατώρου: Η ερώτηση που της προκάλεσε… αναγούλα (Βίντεο)

Η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου στην απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση της εκπομπής «The Chase» ήταν από αυτές που… δεν περνούν απαρατήρητες.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης, η παρουσιάστρια «έμεινε» όταν ακούστηκε η σωστή απάντηση σε ερώτηση της διαγωνιζόμενης Αναστασίας, στη μονομαχία με το «Γεράκι».

Η ερώτηση ήταν: «Τι πιάτο είναι το “mopane”, που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων;». Όταν το ταμπλό «φώτισε» με τη σωστή απάντηση, «τηγανητές κάμπιες», η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπόρεσε να κρύψει την αηδία της.

Με έκφραση σοκ και κρατώντας το κεφάλι της, ψιθύρισε: «Παναγία μου…», ενώ η διαγωνιζόμενη, χαριτολογώντας, σχολίασε ότι «μπορεί να είναι νόστιμες». Η παρουσιάστρια, όμως, ήταν κατηγορηματική: «Εγώ δεν θα τις δοκίμαζα».

Όταν το «Γεράκι» εξήγησε ότι οι κάμπιες σερβίρονται «σαν τσιπς», η αντίδραση της Μπεκατώρου ήταν απολαυστική: «Πηγαίντε φάτε και ειδοποιήστε με».

Η σκηνή, όπως ήταν φυσικό, σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο αστείες στιγμές της βραδιάς.