Μαρία Μπεκατώρου: Η ερώτηση που της προκάλεσε… αναγούλα (Βίντεο)
Επική στιγμή στον αέρα της εκπομπής
Η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου στην απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση της εκπομπής «The Chase» ήταν από αυτές που… δεν περνούν απαρατήρητες.
Στο επεισόδιο της Τετάρτης, η παρουσιάστρια «έμεινε» όταν ακούστηκε η σωστή απάντηση σε ερώτηση της διαγωνιζόμενης Αναστασίας, στη μονομαχία με το «Γεράκι».
Η ερώτηση ήταν: «Τι πιάτο είναι το “mopane”, που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων;». Όταν το ταμπλό «φώτισε» με τη σωστή απάντηση, «τηγανητές κάμπιες», η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπόρεσε να κρύψει την αηδία της.
Με έκφραση σοκ και κρατώντας το κεφάλι της, ψιθύρισε: «Παναγία μου…», ενώ η διαγωνιζόμενη, χαριτολογώντας, σχολίασε ότι «μπορεί να είναι νόστιμες». Η παρουσιάστρια, όμως, ήταν κατηγορηματική: «Εγώ δεν θα τις δοκίμαζα».
Όταν το «Γεράκι» εξήγησε ότι οι κάμπιες σερβίρονται «σαν τσιπς», η αντίδραση της Μπεκατώρου ήταν απολαυστική: «Πηγαίντε φάτε και ειδοποιήστε με».
Η σκηνή, όπως ήταν φυσικό, σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο αστείες στιγμές της βραδιάς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις