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Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” λογιστές έπεισαν 67χρονη να τους δώσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ

Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών

Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” λογιστές έπεισαν 67χρονη να τους δώσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
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Κοσμήματα και χρυσαφικά, αξίας 40.000 ευρώ, παρέδωσε 67χρονη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, σε επιτήδειους που την εξαπάτησαν, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν ο άγνωστος την κάλεσε στο τηλέφωνο, πείθοντάς την να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της και να τα παραδώσει σε δήθεν συνάδελφό του λογιστή. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε – μάλιστα – ότι η παθούσα θα αποζημιωνόταν από το κράτος.

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Ακολουθώντας τις οδηγίες, η 67χρονη τοποθέτησε τα κοσμήματα σε μία τσάντα και τα παρέδωσε σε συνεργό του που εμφανίστηκε στο σπίτι της. Εκείνος της ζήτησε να φέρει την αστυνομική της ταυτότητα, όμως όταν επέστρεψε, είχε εξαφανιστεί μαζί με τα αντικείμενα.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.

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