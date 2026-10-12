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Μάρα Ζαχαρέα: Η περιπέτεια με την υγεία της και η απουσία από το δελτίο του Star

"Ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά..."

Μάρα Ζαχαρέα: Η περιπέτεια με την υγεία της και η απουσία από το δελτίο του Star
DEBATER NEWSROOM

Η Μάρα Ζαχαρέα χρειάστηκε να απέχει για λίγες ημέρες από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε τη φωνή της. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram πως διαγνώστηκε με οξεία λαρυγγίτιδα, γεγονός που την κράτησε μακριά από το τηλεοπτικό πλατό για περίπου μία εβδομάδα.

Καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της, η δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μια εικόνα από όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα, σχολιάζοντας με χιούμορ την περιπέτεια που αντιμετώπισε. “Μια εβδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια εβδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήταν αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά. Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεοσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί», είπε η Μάρα Ζαχαρέα στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram”.

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