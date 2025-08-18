Μάνος Μπιτσαξάκης: Πέθανε το δραστήριο μέλος της Ένωσης Τεχνικών Τύπου

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από την ζωή ο Μάνος Μπιτσαξάκης, δραστήριο μέλος της Ένωσης Τεχνικών Τύπου επί πολλά έτη.

Ο κ. Μπιτσαξάκης Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον χώρο του Τύπου, εργαζόμενος στις εφημερίδες Έθνος και Βραδυνή, ενώ συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής παραγωγής της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Ήταν άνθρωπος ευγενικός, με ήθος και αξίες που τον συνόδευσαν σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου, στις 4 μ.μ., στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΤΗΠΤΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. με οδύνη ανακοινώνει την απώλεια ενός άξιου συναδέλφου από τα παλαιότερα μέλη της Ενωσής μας, τον Μάνο Μπιτσαξάκη, ο οποίος «έφυγε» στις 16-8-2025, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Μάνος γεννήθηκε στις 12-10-1936 στην Αθήνα, γιος του συναδέλφου Θεόδωρου Μπιτσαξάκη, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ενωσής μας.

Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία υπηρέτησε τον Ημερήσιο Τύπο με ιδιαίτερη αφοσίωση και συνέπεια με την ειδικότητα του λινοτύπη μέσα από τις σελίδες του «ΕΘΝΟΥΣ» της «ΒΡΑΔΥΝΗΣ» και των «ΝΕΩΝ» όπου διετέλεσε προϊστάμενος στην Προεκτύπωση.

Ο Μάνος μας, έζησε σεμνά, αλλά ήταν πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των συναδέλφων του που τον τιμούσαν ιδιαίτερα. Αντίθετος και πολέμιος σε κάθε συμβιβασμό αποτελούσε παράδειγμα για όλους μας.

Ήταν πάντα πλάϊ μας όχι μόνο στα εργασιακά, αλλά και στα προσωπικά προβλήματα, πάντα πρόθυμος για βοήθεια και συμπαράσταση με κάθε τρόπο και με κάθε προσωπικό κόστος.

Ο Μάνος ήταν σημαντικό κεφάλαιο για την Ενωσή μας και άφησε το στίγμα του τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την συνδικαλιστική του δράση μέσα από τους αγώνες της Ενωσής μας.

Αγαπήθηκε από όλους μας γιατί υπήρξε πάντοτε ευθύς και αληθινός, ειλικρινής, πιστός και αφοσιωμένος συνάδελφος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. συλλυπείται του οικείους του και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο που υπηρέτησε με σεβασμό την Ενωσή μας και τίμησε με την παρουσία του την τυπογραφία.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη, 19-8-2025 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.