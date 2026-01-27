Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιάκη: Συγκλονισμένοι για την έκρηξη στη «Βιολάντα» – «Αυτές οι ημέρες είναι περίεργες»

Με βαρύ κλίμα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (27/1) η εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη να εμφανίζονται φανερά επηρεασμένοι από την πολύνεκρη έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη τους για το συμβάν.

«Καλημέρα. Κοίτα, νομίζω ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, δεν γίνεται να μη σε επηρεάσει, να μην το σχολιάσεις, βασικά να μη σε επηρεάσει μέσα σου. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Χάθηκαν πέντε άνθρωποι, πέντε κορίτσια, πέντε γυναίκες», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

O Κρατερός Κατσούλης πρόσθεσε από την πλευρά του: «Πέντε συνάνθρωποί μας, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους. Εν ώρα εργασίας έγινε αυτή η έκρηξη, δεν ξέρουμε ακόμα πώς και γιατί. Έχουνε και τραυματίες».

«Να ευχηθούμε οι άνθρωποι να γίνουν γρήγορα καλά για να γυρίσουν στα σπίτια τους, γιατί δεν έχουμε λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτές οι μέρες είναι περίεργες», συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη.

