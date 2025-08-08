Κοινωνία Ώρα MEGA: Αλλάζουν οι παρουσιαστές της εκπομπής ενόψει Καλοκαιριού

Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει αδιάλειπτα να ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό για τις εξελίξεις σε καίρια ζητήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ακόμη και το Καλοκαίρι η εκπομπή συνεχίζει να μεταδίδεται κανονικά, ωστόσο στο τιμόνι της δεν είναι η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος οι οποίοι κάνουν διακοπές και προετοιμάζονται δυναμικά για την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ειδικότερα κάθε τέτοια εποχή δημοσιογράφοι του MEGA αναλαμβάνουν διαδοχικά τα ηνία της εκπομπής, με την Βελίκα Καραβάλτσιου και την Σοφία Φασουλάκη να παίρνουν σειρά ούσες στο τιμόνι της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA». Υπενθυμίζεται ότι η Βελίκα Καραβάλτσιου είχε πάρει την θέση της Ανθής Βούλγαρη και λίγο πριν την γέννηση του γιου της και τους πρώτους μήνες, ενώ στο τιμόνι της εκπομπής μαζί με την Σοφία Φασουλάκη θα βρεθούν για πρώτη φορά το πρωί της Δευτέρας (11/8).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του σταθμού

Η “Κοινωνία Ώρα MEGA” συνεχίζει με αδιάκοπο ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί, ενημέρωση υψηλού επιπέδου και πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση.

Το πρωινό ενημερωτικό magazino του MEGA συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες “ανάσες”, ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές