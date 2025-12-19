Κατερίνα Καινούργιου: Τα “πονάκια” στον αέρα της εκπομπής της – «Κοντεύω 6 μηνών, λογικό δεν είναι;»

Κατερίνα Καινούργιου: Η αδιαθεσία στον «αέρα» και η γλυκιά αναμονή για τον ερχομό του μωρού της

Μια στιγμή ανησυχίας εκτυλίχθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», όταν η Κατερίνα Καινούργιου ένιωσε μια ξαφνική δυσφορία. Η παρουσιάστρια, που διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της, μοιράστηκε με το κοινό και τους συνεργάτες της τα μικρά «παράπονα» της εγκυμοσύνης της, καθώς ετοιμάζεται να μπει αισίως στον έκτο μήνα.

«Αχ, πονάω, εντάξει συμβαίνει, κοντεύω έξι μηνών, θα μπω στον έκτο μήνα. Καμιά φορά έχεις κάποια πονάκια. Δεν ξέρω, λογικό δεν είναι; Εσείς που έχετε γίνει μαμάδες ξέρετε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Να θυμίσουμε ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι θα γίνουν γονείς, γεγονός που επισφραγίζει έτσι έναν μεγάλο έρωτα.

Η πρόταση γάμου που προηγήθηκε στο ρομαντικό Παρίσι παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της, με την Κατερίνα να θυμάται με χαμόγελο την απλότητα αλλά και τη βαθιά σημασία εκείνης της στιγμής.

Όπως έχει εξομολογηθεί, πέρα από την αξία του μονόπετρου, ήταν η κίνηση του αγαπημένου της που την έκανε να συγκινηθεί, καθώς αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευσή τους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

