Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές του Άρη Πορτοσάλτε και της Μαρίας Αναστασοπούλου για την εγκυμοσύνη της

Τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Η γνωστή παρουσιάστρια δέχεται καθημερινά ευχές από φίλους και συνεργάτες, αλλά και από συναδέλφους της στον τηλεοπτικό χώρο.

Ανάμεσα σε αυτούς που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν και ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου, μέσα από την εκπομπή τους «Live You».

«Να της ζήσει, με το καλό το μωράκι της! Τις πιο θερμές μας ευχές», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να συμπληρώνει χαμογελώντας: «Φυσικά, με το καλό, με έναν πόνο».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της το βράδυ της Κυριακής (9/11), χωρίς να αποκαλύψει σε ποιον μήνα βρίσκεται, αλλά δηλώνοντας συγκινημένη και ευγνώμων για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.