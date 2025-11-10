Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές του Άρη Πορτοσάλτε και της Μαρίας Αναστασοπούλου για την εγκυμοσύνη της
«Με το καλό, με έναν πόνο», ευχήθηκαν οι παρουσιαστές του Live You
Τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Η γνωστή παρουσιάστρια δέχεται καθημερινά ευχές από φίλους και συνεργάτες, αλλά και από συναδέλφους της στον τηλεοπτικό χώρο.
Ανάμεσα σε αυτούς που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν και ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου, μέσα από την εκπομπή τους «Live You».
«Να της ζήσει, με το καλό το μωράκι της! Τις πιο θερμές μας ευχές», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να συμπληρώνει χαμογελώντας: «Φυσικά, με το καλό, με έναν πόνο».
Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της το βράδυ της Κυριακής (9/11), χωρίς να αποκαλύψει σε ποιον μήνα βρίσκεται, αλλά δηλώνοντας συγκινημένη και ευγνώμων για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις