Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Το μικρό θαύμα που αλλάζει τη ζωή της

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε με χαρά ότι είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί μέσα από ανάρτησή της.

Παρά τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει για την εγκυμοσύνη της, η παρουσιάστρια επέλεξε να κρατήσει την είδηση προσωπική μέχρι να είναι έτοιμη να τη μοιραστεί δημόσια.

Η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία της για εγκυμοσύνη σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ενώ πρόσφατα μέσα από την εκπομπή της τόνισε τα όριά της για αυτή την ευαίσθητη περίοδο. Ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα γίνει αποκλειστικά από εκείνη, ώστε να μην κυκλοφορούν πληροφορίες χωρίς τη θέλησή της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Στην ανάρτησή της έγραψε:

«A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Η ανάρτηση της: