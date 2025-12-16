Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε αμέσως μετά την είσοδό της στο πλατό – Τι ακριβώς συνέβη

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης (16/12), όταν η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε από το πλατό δευτερόλεπτα μετά την είσοδό της. Η παρουσιάστρια αιφνιδιάστηκε από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που ακουγόταν και εξέφρασε αμέσως τη δυσαρέσκειά της για τη μουσική επιλογή.

Επιμένοντας στις προτιμήσεις της, ζήτησε από τους συνεργάτες της να ξεκινήσει ξανά η ροή της εκπομπής με ένα κομμάτι του Νίκου Οικονομόπουλου. Μετά τη σύντομη αυτή διακοπή, η οικοδέσποινα επανήλθε στο πλατό πραγματοποιώντας τη δεύτερη είσοδό της για τη σημερινή καλημέρα.

«Είπαμε, Χριστούγεννα είναι, θα έρθω εδώ να πω την πρώτη καλημέρα και μετά θα βάλετε τα χριστουγεννιάτικα, αγαπημένε μου Δημήτρη στη μουσική επιμέλεια, διότι έχω γούρια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Είμαι προληπτική, αν δεν ξεκινήσει η εκπομπή με Οικονομόπουλο κάτι δεν πηγαίνει καλά. Χρόνια έχω το ίδιο κόλλημα. Μου γράφουν οι τηλεθεατές ότι έχει βγάλει καινούργια δισκογραφία ο Οικονομόπουλος. Ναι, αλλά είναι βαριά για να ξεκινήσω», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

