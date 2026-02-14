J2US: Τα πρώτα λόγια του Νίκου Κοκλώνη στην πρεμιέρα του μουσικού σόου (Βίντεο)

Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του J2US δείχνοντας ενθουσιασμένος για την επιστροφή του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του μουσικού σόου στο OPEN ο Νίκος Κοκλώνης αφού τραγούδησε μια παραλλαγή του κομματιού «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», μίλησε για την επιστροφή της εκπομπής.

«Επιστρέψαμε κυρίες και κυρίες, έσπασε ο πάγος. Δεν το πιστεύω, ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.

Να μαι πάλι εδώ. Στον τηλεοπτικό αέρα που ξεκίνησε το Just που αγαπάμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου λείψαμε. Θα δίνουμε δώρα και θα κάνουμε χαμό. Το Just δεν είναι για τις φωνές του αλλά να περνάτε καλά» είπε ο Νίκος Κοκλώνης.