Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Συγκλονισμένος με τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη – «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

Τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της 56χρονης δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη εξέφρασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η είδηση της απώλειάς της μετά από επιπλοκές σε καρδιοχειρουργική επέμβαση έχει προκαλέσει σοκ στον δημοσιογραφικό κόσμο και στους οικείους της.

Η εκλιπούσα ξεχώριζε για το ήθος, την αφοσίωση στο επάγγελμα και τη διαρκή διάθεση προσφοράς προς τους συναδέλφους και την οικογένειά της. Ο παρουσιαστής και η ομάδα του έκαναν λόγο για ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αποχαιρετώντας μια ιδιαίτερα αγαπητή και δραστήρια γυναίκα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Όλα όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

«Θέλω να πω κάτι, γιατί εχθές στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Έφυγε από κοντά μας και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια μάχιμη δημοσιογράφος, στα 57 της χρόνια, η Αντιγόνη Πανέλλη. Μια συναδέλφισσα η οποία πραγματικά ήταν μάχιμη, έκανε κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ χρόνια, πέρασε και απ’ τη «Βραδινή», πέρασε και από άλλες εφημερίδες, απ’ τον «Ελεύθερο Τύπο», ήταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της και δεν τα κατάφερε, όταν μπήκε στο χειρουργείο. Ήταν σοκαριστικό για όλους εμάς, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν ένας νεότατος άνθρωπος, ήταν μέσα στη μάχη της επικαιρότητας και τη θυμάμαι εγώ και στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πώς απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, με τις επιτροπές, με οτιδήποτε, ήτανε ας πούμε στις επάλξεις.

Σήμερα θα την αποχαιρετήσουμε στις 11 η ώρα το πρωί, στην Αγία Σκέπη Παπάγου, εκεί πάνω στον Ιερό Ναό. Να ‘ναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό ταξίδι να της ευχηθούμε και συλλυπητήρια στους δικούς της.

Πραγματικά, όταν φεύγουν έτσι οι συνάδελφοι και τόσο νέοι κιόλας, δεν ξέρω, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Και στην ΕΣΗΕΑ που πήρα εγώ χθες τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ήταν πολύ ξαφνικός ο θάνατός της. Συλλυπητήρια στους δικούς της», ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: