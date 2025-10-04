Η κριτική του Νίκου Μαστοράκη για το «κόψιμο» της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου (βίντεο+φωτογραφία)

Άσχημο είναι να κόβονται εκπομπές και να μένει κόσμος χωρίς δουλειά. Πίσω από κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχουν άνθρωποι – δημοσιογράφοι, τεχνικοί, συνεργάτες – που στηρίζουν την παραγωγή και ξαφνικά βρίσκονται χωρίς εισόδημα. Ελπίζουμε οι συντελεστές της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου να απορροφηθούν σε άλλες παραγωγές, ενώ για την ίδια, ως γνωστό τηλεοπτικό όνομα, είναι σίγουρο πως θα βρει γρήγορα τον δρόμο της.

Ωστόσο, η πρόσφατη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου προκάλεσε και σχόλια από ανθρώπους του χώρου. Ο έμπειρος τηλεοπτικός δημιουργός Νίκος Μαστοράκης προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ασκώντας κριτική για το περιεχόμενο και τη δομή της εκπομπής, αλλά και αποκαλύπτοντας ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό παρασκήνιο από το παρελθόν.

Στην ανάρτησή του, ο κος Μαστοράκης ανέβασε φωτογραφία της Τατιάνας Στεφανίδου από έναν πιλότο εκπομπής με τίτλο “ΑΝ”, που δεν βγήκε ποτέ στον αέρα, όπου καλεσμένη ήταν η αείμνηστη Μαλβίνα Κάραλη.

Ο Μαστοράκης, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Κακά μαντάτα για την Τατιάνα Στεφανίδου. Ήταν ένα “προαναγγελθέν ατύχημα”. Μια άνευρα δομημένη εκπομπή με δήθεν κοινό, θεματολογία εξαντλημένη από όλα τα πρωινάδικα και παρουσίαση με υπερβολή. Η Τατιάνα, ικανή αλλά αμετροεπής, απευθυνόταν σε έναν κουρασμένο θεατή με βραδινές τουαλέτες και ύφος prime time. Το σκηνικό, ο φωτισμός, το continuity, οι ρεπόρτερ και οι καλεσμένοι — όλα λάθος. Δεν έφταιγε εκείνη, αλλά εκείνος που τα ενέκρινε».

Ο γνωστός δημιουργός συνέχισε πιο προσωπικά, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος ήταν ο πρώτος που έβαλε την Τατιάνα σε talk show, λέγοντας:

«Ήμουν ο πρώτος που έβαλα την Τατιάνα σε talk show, στον πιλότο του “ΑΝ” για τον ΑΝΤ1, που όμως δεν προβλήθηκε ποτέ. Ο Μίνως τότε πίστευε πως θα ήταν τόσο καλή που θα του έφευγε από τις ειδήσεις! Έχω αρκετή συμπάθεια για εκείνη, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι ειλικρινής. Όταν η Τατιάνα γίνει παρουσιάστρια και όχι κατασκευάστρια εκπομπής, τότε θα τα ξαναπούμε».

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Μαστοράκης, φαίνεται η νεαρή τότε Τατιάνα Στεφανίδου — απλή, χωρίς βραδινές τουαλέτες, σε μια εποχή που έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, δίπλα στη Μαλβίνα Κάραλη, μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού λόγου και της τηλεοπτικής σάτιρας.

Η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη προκάλεσε πλήθος σχολίων, καθώς πολλοί τηλεθεατές συμφώνησαν με την αυστηρή του κριτική, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τη δημοφιλή παρουσιάστρια, σημειώνοντας πως η ίδια έχει αποδείξει την αξία της μέσα από δεκαετίες τηλεοπτικής παρουσίας.