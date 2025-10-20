Η αγωνία κορυφώνεται στο «Grand Hotel» καθώς το αποψινό επεισόδιο, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, φέρνει μία συγκλονιστική ανατροπή που αναμένεται να αλλάξει οριστικά τη ροή της ιστορίας. Η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με μια συνταρακτική αλήθεια που αφορά τον Άρη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel.

Ο αρραβώνας του Ιορδάνη και της Ελπίδας κινδυνεύει να ματαιωθεί, όταν η μητέρα της επισκέπτεται απρόοπτα το ξενοδοχείο… Η αφοσίωση του Χαραλάμπη στα σχέδια του Χατζημήτρου τον οδηγούν σε σύγκρουση με τη Θεώνη.

Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία. Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο, δείχνοντας ότι αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της αλήθειας…

Δείτε παρακάτω το trailer: