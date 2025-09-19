GNTM: Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί καλωσόρισαν τα επίδοξα μοντέλα – Πρεμιέρα για τον 6ο κύκλο του ριάλιτι μόδας

Το βράδυ της Παρασκευής (19.09) έκανε πρεμιέρα στο Star ο πολυαναμενόμενος έκτος κύκλος του GNTM.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί καλωσόρισαν τα επίδοξα μοντέλα, ενημερώνοντάς τους για το ανανεωμένο concept του διαγωνισμού και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στον κόσμο της μόδας δεν αρκεί να είσαι απλά όμορφος. Ο φακός απαιτεί κάτι πιο βαθύ. Απαιτεί συνείδηση, ταυτότητα και προσωπικότητα. Στο GNTM κάνουμε βλέμματα που να μιλάνε χωρίς λέξεις, και σώματα που φτιάχνουμε ιστορίες με τις πόζες τους. Κάθε βήμα στην πασαρέλα είναι μία δήλωση και κάθε στιγμή μπροστά στην κάμερα είναι μία νίκη με τον εαυτό σου. Κάποιοι θα λυγήσουν και κάποιοι θα τα παρατήσουν, αλλά λίγοι θα λάμψουν. Στο GNTM δεν αναζητούμε μόνο μοντέλα, αναζητούμε μορφές, σύμβολα, φωνές που μπορούν να γίνουν εικόνες, που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Η μόδα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι και το GNTΜ είναι το όχημα για να φτάσεις στον προορισμό σου», αναφέρθηκε στο εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής.