GNTM: Ατύχημα στο αποψινό επεισόδιο – Μοντέλο έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια του σετ (vid)

Θρίλερ επικράτησε στο πλατό του GNTM 6 κατά τη διάρκεια της αποψινής (Παρασκευή 24 Οκτωβρίου) φωτογράφισης, καθώς ένα απρόοπτο ατύχημα έκοψε την ανάσα στους κριτές και τους συντελεστές.

Το σημερινό επεισόδιο του ριάλιτι μόδας, υπόσχεται έντονη δράση και υψηλές απαιτήσεις. Τα φιλόδοξα μοντέλα κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, γεμάτη αισθησιασμό και κίνηση, με φόντο μια κινηματογραφική τεχνητή βροχή.

Ωστόσο, η ένταση του σετ και οι ολισθηρές επιφάνειες προκάλεσαν ένα αναπάντεχο περιστατικό, καθώς ένα από τα μοντέλα γλίστρησε και έπεσε από την καρέκλα στην οποία φωτογραφιζόταν, καταλήγοντας με δύναμη στο έδαφος με την πλάτη της.

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο, που προβλήθηκε σε απόσπασμα του «Breakfast@Star», δείχνει τη διαγωνιζόμενη να χάνει την ισορροπία της κάτω από την έντονη βροχή και να πέφτει. Οι κριτές, που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, αντέδρασαν αμέσως.

«Πρόσεχε! Πρόσεχε!» ακούγεται να φωνάζουν, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν η πρώτη που έσπευσε κοντά της για να τη βοηθήσει, δείχνοντας την ανησυχία της για την κατάσταση της κοπέλας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: