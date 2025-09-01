«Action Τώρα»: Δυναμική πρεμιέρα για την Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη στο Action 24

Η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης έδωσαν το πρωί της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου το σήμα εκκίνησης για την εκπομπή «Action Τώρα», μέσα από τη συχνότητα του Action 24. Το νέο δίδυμο της ενημέρωσης αναλαμβάνει να προσφέρει μια φρέσκια και ουσιαστική προσέγγιση της επικαιρότητας.

Αναλυτικότερα, η πρεμιέρα ξεκίνησε σε θερμό κλίμα, με την Ντόρα Κουτροκόη να υποδέχεται με εγκάρδια λόγια τον συνάδελφό της.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, κάνει τώρα μια νέα αρχή και ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

«Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλή σεζόν! Action τώρα, επιτέλους είμαστε εδώ. Μαζί μου φέτος ο Γιώργος Γρηγοριάδης, τον οποίο θα υποδεχτώ με ένα ζεστό φιλί», ανέφερε αρχικά η Ντόρα Κουτροκόη.

«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε! Το Action Τώρα είναι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι, σας θέλουμε μαζί μας. Ξεκινάει ένα ωραίο ταξίδι για έναν λόγο ακόμα. Γιατί θα είμαι με την Ντόρα Κουτροκόη, την οποία γνωρίζω πολλά χρόνια!», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Το Action 24 μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της ενημέρωσης, έχοντας πλέον στο δυναμικό του δύο έμπειρους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, έτοιμους να προσφέρουν ποιοτική ενημέρωση στους τηλεθεατές.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: