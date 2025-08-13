Φινάλε για το “Καλοκαιρινό Ραντεβού”: “Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος” είπε η Ιωάννα Μαλέσκου

Αυλαία έριξε σήμερα, Τετάρτη, το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» για το φετινό καλοκαίρι, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου να αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό του Open και να ανανεώνουν το ραντεβού τους στην ίδια συχνότητα για τη νέα χειμερινή σεζόν.

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο, ήταν μία πολύ μεγάλη έκπληξη, μία πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα. Μια ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες έδινε καθημερινά το μεράκι και το πάθος, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στον αέρα».

«Ήταν έκπληξη που έκανα κάτι καλοκαιρινό, δεν είχα δοκιμαστεί σε αυτή την πίστα, σε αυτόν τον στίβο και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια του ΟΡΕΝ και όλους τους συνεργάτες. Ό,τι άλλο είναι να έρθει ας έρθει για καλό», συμπλήρωσε στον αποχαιρετιστήριο λόγο της η παρουσιάστρια.

«Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ και μου άρεσε. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, είπαμε από την αρχή την ιστορία μας το πώς έγινε. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί και μας βγήκε σε καλό», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ευχαριστώντας τον σταθμό και ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.