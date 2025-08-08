“Καρφί” Μαλέσκου στη Σκορδά: “Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε;”

Η Ιωάννα Μαλέσκου μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και το υπόλοιπο πάνελ της εκπομπής «Καλοκαιρινό Ραντεβού» μίλησαν για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Περισσότερο στάθηκαν στην πρωινή ζώνη και με αφορμή το γεγονός ότι η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας θα ξεκινούν και οι δύο στις 9 το πρωί, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου είπε για την Φαίη Σκορδά: “Ε δεν πήγε και καλά. Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε σε σχέση με αυτά που περίμεναν; Όχι… και για τα δεδομένα του ΣΚΑΪ”, με τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα να της απαντάει πως η εκπομπή δεν είχε πάει και τόσο άσχημα.

“Για τα δεδομένα του ΣΚΑΪ ήταν οκ απλώς ήταν δύο χρονιές που συνεχώς άλλαζε ώρα και ζώνη, επομένως υπήρχαν δυσκολίες. Προερχόταν κι από μία ήδη δύσκολη χρονιά από τον ΑΝΤ1, ήταν τρεις δύσκολες σεζόν για τη Φαίη και πέρσι όχι μόνο επιβίωσε και κατάφερε να πάρει μια μεγάλη μεταγραφή αλλά βγήκε και πρώτη”, είπε με την σειρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην Ιωάννα Μαλέσκου.

“Επένδυσαν πάρα πολύ και το «μπουμπούνισαν» πάρα πολύ, δεν εννοώ όχι μόνο στα λόγια αλλά απ’ ό,τι γνωρίζουμε και οικονομικά. Η επιλογή των συνεργατών και όλο αυτό που έκανε έδινε πολύ μεγάλο boost αλλά στα νούμερα δεν αποτυπώθηκε”, ανέφερε τότε η Ιωάννα Μαλέσκου.

“Δεν μπορείς να περιμένεις -όσο κι αν επενδύσεις- σε ένα κανάλι του 5% να κάνεις 20%. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί την πρώτη χρονιά να τη βάζεις 10 η ώρα, μετά 12. Οι εκπομπές θέλουν χρόνο για να χτιστούν κι εδώ χρόνος δεν δόθηκε”, είπε κλείνοντας ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.