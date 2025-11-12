Φάνης Λαμπρόπουλος: Αυτούς τους καλεσμένους υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης

Μία διαφορετική βραδιά περιμένει τους καλεσμένους «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ.

Η Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έρχονται και μπαίνουν σε… περιπέτειες για τα μάτια του Φάνη!

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Ζευγάρι στη ζωή και τηλεοπτικό δίδυμο, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έρχονται στο πλατό για μία συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες. Ο Φάνης, πάντα με τις καλύτερες προθέσεις, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προκαλέσει κρίση στη σχέση του αγαπημένου ζευγαριού. Θα τα καταφέρει; Όπως αποδεικνύεται, ένας καφές μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα!

Ο Φάνης υποδέχεται στη late night εκπομπή το παιδικό του crush, την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Η δυναμική ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες της ζωής της. Τι είναι αυτό που τη συνέδεε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη; Τι έχει επιλέξει για την προσωπική της ζωή;

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραδίδει μαθήματα μπαλέτου στον Φάνη Λαμπρόπουλο και δέχεται να βγει ραντεβού με τον… Ορφέα! Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής ένα γράμμα φτάνει στα χέρια της…